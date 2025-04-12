Москва, 12 апреля, 2025, 04:09 — ИА Регнум. За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг размер штрафов и пеней рассчитают по ставке 9,5% до конца 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Иван Шилов ИА Регнум Услуги ЖКХ, оплата, банк

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года, а не по текущей — 21 процент, как предполагалось. Кроме того, следует в целом пересмотреть подходы к санкциям для тех, кто не платит в срок за потребляемые услуги ЖКХ», — уточнил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

По словам Кошелева, данная мера простимулирует людей оплачивать коммунальные услуги и не позволит погрязнуть в долговой яме. Также это поможет предотвратить рост задолженности и ухудшение материального положения граждан, уверен депутат. При этом ни пени, ни размер ключевой ставки Центробанка не оказывают влияния на снижение уровня задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля в России пройдёт индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. Изменения платы за коммунальные услуги по регионам в среднем установили на уровне 11,9%. В регионах итоговые цифры будут разными, так как решение о проценте индексации принимают местные службы по тарифам на основании федеральных коридоров роста стоимости. Повышение тарифов вызвано инфляцией и необходимостью ремонта, улучшения коммунальной инфраструктуры.

Для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления, советуют эксперты. Многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто сможет сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.