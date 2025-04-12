Вашингтон, 12 апреля, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после планового медицинского обследования заявил, что у него сильное сердце и очень хорошая душа. В отличие от предшественника Джо Байдена, он «ответил правильно» на вопросы теста на когнитивные способности.

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Трамп признался, что находится в хорошей форме.

«Я хотел немного отличаться от Байдена, прошел тест на умственные способности. Не знаю, что еще сказать вам, все ответы правильные», — заверил Трамп журналистов.

Плановое медобследование Трампа длилось почти четыре часа.

Как сообщало ИА Регнум, на момент вступления в должность нынешнему президенту США было 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода больше возраста экс-главы Белого дома Джо Байдена в день инаугурации последнего в 2021 году. При этом Трамп не считал свой возраст помехой, утверждая, что он успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

До Байдена и Трампа самым возрастным президентом являлся девятый глава Белого дома Уильям Генри Гаррисон, который занял пост в возрасте 68 лет и скончался через месяц после своей инаугурации.

Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал Байдена за сокрытие информации о здоровье. Трамп многократно призывал Байдена пройти когнитивные тесты, а тогдашний американский лидер в ответ запутанно говорил, что его работа и так есть подтверждение того, что он способен ее выполнять.