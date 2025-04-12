Вашингтон, 12 апреля, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Переговоры представителей Украины и США на тему полезных ископаемых прошли в конфронтации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Соглашение о недрах между США и Украиной

«Обстановка на переговорах очень антагонистическая, перспективы прорыва невелики», — указали авторы.

По данным источника, напряжённость возникла из-за последнего проекта соглашения, который был предложен администрацией Белого дома и который оказался более обширным по сравнению с первоначальной версией.

Встреча делегаций состоялась в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times писала, что украинская делегация прибыла в Вашингтон 11 апреля для участия в новом раунде переговоров по сделке, которая позволила бы США получить значительную долю в природных ресурсах Украины. Консультации продлятся два дня и будут носить технический характер. При этом участие высокопоставленных лиц не ожидается. Украину представляют заместитель министра экономики страны Тарас Качка и сотрудники министерства юстиции.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что одобрение главой киевского режима Владимиром Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила, что Вашингтон даже не скрывает, что использует главу киевского режима для заключения сделки по полезным ископаемым.

Зеленский дважды отказывался заключать с США сделку по ресурсам: 12 февраля во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев и 28 февраля в ходе посещения Белого дома, когда Зеленский спровоцировал перепалку с американским президентом Дональдом Трампом.