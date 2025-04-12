Москва, 12 апреля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ и квоты. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Felix Ling Преподаватель вуза

По словам Могилевского, на сдачу ЕГЭ нововведения не скажутся. Кроме того, переход на обновленную систему обучения в вузах также никак не отразится на квотах в университетах.

«Квоты выделяются на получение высшего образования для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот, чтобы повышать качество отбора и, соответственно, качество подготовки иностранных студентов», — пояснил Могилевский.

Российские вузы начнут переход на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году в вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления. Этот год будет посвящён активным процессам по переходу на новую модель высшего образования.

Заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ профессор Александр Цыганов 27 декабря заявил ИА Регнум, что конкретизирующий правила поступления в вузы законопроект призван исключить возможность использования техникумов и колледжей как обычную лазейку по обходу ЕГЭ. Эксперт добавил, что также документ служит для того, чтобы все программы, которые позволяют студентам бесшовным образом поступать в вузы, отвечали здравому смыслу.

В конце августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил сформировать стратегию развития образования до 2030 года.