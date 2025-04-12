Будапешт, 12 апреля, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Украина в сговоре с лидерами Евросоюза прекратила транзит российского газа по своей территории с целью оказать давление на Венгрию и Словакию, а также втянуть их в военный конфликт с Россией. Об этом по завершении переговоров в Анталье с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил 11 апреля в соцсети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Вместо направления с востока мы теперь должны получать энергоресурсы с юга, и Турция является нашим ключевым партнёром в этом вопросе. Без газопровода «Турецкий поток» надёжное энергоснабжение Венгрии и сохранение низких цен на энергоносители было бы невозможно», — добавил Орбан.

Премьер признал, что Брюссель не прекращает давление, но отметил, что сломить венгров не получится. Правительство продолжит защищать интересы нации и для решения вопросов рассматривает Турцию в качестве ключевого партнёра.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия вывели на полную мощность соединяющий их трубопровод для наращивания поставок газа из России после прекращения его транзита через украинскую территорию. По его словам, газопровод между двумя странами работает с увеличенной на 900 млн куб. м в год пропускной способностью. Словакия получает российский газ, поступающий в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и через его ответвления в Болгарии и Сербии, пояснил Сийярто.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 1 марта отмечал, что Евросоюз должен призвать киевский режим к возобновлению транзита газа из России. Он подчеркнул, что прекращение транзита российского топлива вредит всем странам объединения. В феврале Словакия начала получать российский газ через «Турецкий поток». Тогда Фицо утверждал, что у Братиславы есть моральное право перекрыть поставки газа на Украину через территорию своей страны.

Россия с 1 января приостановила поставки природного газа в ЕС через территорию Украины, так как Киев отказался продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии позднее заявили, что якобы готовы к такому развитию ситуации.