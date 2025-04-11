Вашингтон, 12 апреля, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин однозначно ответил, с кем бы играл в случае потенциального матча между КХЛ и НХЛ.

Michael Miller Александр Овечкин

«У меня контракт с «Вашингтоном», — сказал хоккеист на YouTube-канале FONBET.

При этом Овечкин предположил, что Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль или Остон Мэттьюс могут побить его недавний рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом.

Ранее официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе убрал упоминание о русских и России из субтитров к опубликованной речи Овечкина.

Чуть позже видео было заменено, аккаунт вернул упоминание России в речи Овечкина.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта договорились о проведении матчей между НХЛ и КХЛ. В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал идею о проведении матчей с игроками КХЛ для сближения двух стран.