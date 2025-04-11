Вашингтон, 12 апреля, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог обвинил газету The Times в искажении его слов о зонах контроля на Украине, уточнив, что он не имел в виду «раздел» страны. Об этом генерал написал в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

По данным газеты, Келлог говорил о размещении в разных зонах контроля военных нескольких стран. Он опроверг такую версию издания.

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — уточнил Келлог.

Как сообщало ИА Регнум, Кит Келлог, по версии The Times, предложил план разделения Украины, сравнив его с разделением Берлина после Второй мировой войны. По мнению генерала, войска Великобритании, Франции и России разместятся в разных частях страны. Англо-французские войска — к западу от Днепра, включая Киев, а российские — в других регионах.

Путин не раз подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.