Лондон, 12 апреля, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Точная информация о видах и стоимости полезных ископаемых на Украине неизвестна. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Иван Шилов ИА Регнум Соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США

«В последний раз геологические работы проводились в Советском Союзе», — пояснил он в интервью британской газете The Times.

Келлог добавил, что о реальной ситуации с запасами минералов на Украине никто не знает.

Как сообщало ИА Регнум, по данным издания Politico, разработка полезных ископаемых на Украине в рамках договорённостей с США потребует многомиллиардных инвестиций и может растянуться на десятилетия. Амбициозный план Украины по добыче минералов обернулся «политическим провалом» для киевского режима. Обещанные администрации президента США Дональда Трампа «огромные ресурсы», вероятно, окажутся недоступны в заявленных масштабах.

Трамп 24 марта заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано. В материале американской газеты The Wall Street Journal отметили, что руководство Украины не хочет принимать условия сделки по добыче полезных ископаемых, навязываемые США, чтобы не лишиться контроля над ресурсами страны.

В феврале украинские СМИ писали, что основная часть территорий с месторождениями редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США, ушла из-под контроля Киева. В частности, агентство УНИАН, ссылаясь на данные украинского журнала Forbes, приводило оценку совокупной стоимости полезных ископаемых из числа редкоземельных металлов, которая на апрель 2023 года составила около $15 трлн. При этом более 70% запасов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик и в Днепропетровской области.