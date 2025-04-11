Вашингтон, 12 апреля, 2025, 02:16 — ИА Регнум. В проекте соглашения по добыче полезных ископаемых на Украине, разработанном США, содержится требование о передаче американской госкорпорации контроля над трубопроводом «Газпрома», который проходит через территорию Украины в Европу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Зеленский, Украина, Россия и США

Отмечается, что обсуждение проекта соглашения, которое проходило 11 апреля в Вашингтоне, было напряжённым и перспективы подписания всё-таки невелики.

«Переговоры проходят в условиях сильного противостояния», — заявил источник агентства, отметив, что проект, представленный американской администрацией в марте, носит «максималистский характер».

В министерстве финансов США пояснили, что консультации носят технический характер.

По информации издания, украинская делегация наняла юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по соглашению о недрах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко прибудут в Вашингтон через две недели для участия в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по сделке с США. Участие высокопоставленных лиц во встрече не ожидается. Отмечается, что Украину представляет замминистра экономики страны Тарас Качка,также в состав делегации входятпредставители министерства юстиции.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что одобрение главой киевского режима Владимиром Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила, что Вашингтон даже не скрывает, что использует Зеленского для заключения сделки.