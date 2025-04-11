Вашингтон, 12 апреля, 2025, 02:00 — ИА Регнум. Китай столкнётся с «нехорошими» последствиями при дальнейшей эскалации торговой войны с США. Об этом 11 апреля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

ИА Регнум Торговая война между Китаем и США вышла на новый уровень

«Президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) будет великодушным, если Китай проявит намерение заключить сделку с США. Если продолжит отвечать, это нехорошо для Китая», — предупредила официальный представитель резиденции американского лидера.

Левитт добавила, что экономика США является сильнейшей в мире. В качестве доказательства она отметила, что с введением пошлин с американской администрацией немедленно связались более 75 стран с целью заключить сделку, поскольку нуждаются в клиентской базе и рынках США. Трамп в данном случае планирует поступить в интересах нации, пояснила пресс-секретарь.

При этом Левитт проигнорировала вопрос журналистов о том, ожидает ли Трамп первого шага от властей КНР и объявления о желании начать переговоры.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили. Однако 9 апреля глава Белого дома заявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран. Американский лидер объяснил свое решение реакцией людей. По его словам, «люди немного перегибают палку», они «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.

Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин на импорт из США в размере 34%. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку. Трамп 10 апреля повысил пошлины на товары из Китая с 125 до 145%. Причины повышения в Белом доме не уточнили. 11 апреля Пекин также увеличил пошлины на товары из США с 84 до 125%.

Россия внимательно следит за ситуацией с пошлинами США и делает всё для минимизации их эффекта для страны, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что каждый глава государства проводит ту политику, которую он считает выгодной и целесообразной.