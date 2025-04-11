Москва, 12 апреля, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил денежное довольствие военнослужащим и госслужащим с 1 октября 2025 года. Оклады военных по призыву и по контракту, а также ряда гражданских госслужащих будут увеличены.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Мишустин

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза», — следует из текста постановления, подписанного Мишустиным 9 апреля.

Действие постановления также распространяется на сотрудников МВД, службы судебных приставов, работников федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также на руководящий состав фельдъегерской службы.

Отмечается, что увеличенные оклады подлежат округлению до целого рубля в большую сторону.

Как сообщало ИА Регнум, к декабрю 2025 года средняя зарплата россиян увеличится на 57% по сравнению с январскими значениями. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он также напомнил, что средняя зарплата россиян в январе 2025 года на 19% превысила аналогичный показатель предыдущего года, составив около 89 тыс. рублей. При этом, по прогнозу эксперта, к декабрю данный показатель достигнет примерно 140 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин с 2026 года уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров.