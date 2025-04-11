Суджа, Курская область, 12 апреля, 2025, 01:27 — ИА Регнум. Украинские боевики применяли против мирных жителей Курской области отравляющий газ. Об этом сообщила эвакуированная жительница города Суджи.

ИА Регнум Суджа

«ВСУ пускали газ, чтобы нас потравить. Мы все в слезах думали, что погибнем. Пытались успокаивать друг друга. И слава Богу, мы в тишине выстояли, а потом они уже уехали. После этого нас ночью перевезли в интернат, где мы сейчас находимся», — пояснила женщина врио губернатора Курской области Александру Хинштейну.

В Telegram-канале руководитель региона уточнил, что в интернате подготовили пункт временного размещения, где живут 27 человек из приграничья.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Александр Хинштейн информировал, что украинские дроны атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений. Врио губернатора призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.

На заседании Совета Безопасности ООН по Украине 10 апреля постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя заявил, что киевский режим скрывает от простых украинцев все те злодеяния, которые творят бойцы украинских формирований в Курской области. Только за неделю от непрекращающихся обстрелов приграничных российских городов со стороны ВСУ погибли восемь мирных жителей, ещё 106 человек получили ранения, уточнил дипломат.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 2 апреля заявил, что в России возбуждено более 6 тыс. уголовных дел о применении украинскими формированиями и наёмниками запрещённых средств и методов ведения войны. Среди фигурантов есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины.