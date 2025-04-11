Москва, 12 апреля, 2025, 01:24 — ИА Регнум. Семья известного кинокритика, публициста Юрия Гладильщикова сообщила о его смерти. Ему было 63 года.

Кино-Театр. РУ Юрий Гладильщиков

«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала дочь Анастасия в Telegram-канале.

Других подробностей дочь не сообщила.

Юрий Гладильщиков родом из Краснодара. Окончил факультет журналистики МГУ по специальности «Театральная критика». Начинал как театральный критик, в какой-то период вёл «Кинопанораму», печатался во многих изданиях, в том числе в «Литературной газете, «Ведомостях», «Известиях», «Московском комсомольце», The New Times. Также писал анонсы-рецензии к выходящим на большой экран фильмам в журнале Forbes (русская версия).

Печатался под псевдонимами Иван Даммов и Давид Линченко.

С 1996 года составлял собственные списки лучших фильмов года.