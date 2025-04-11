Москва, 12 апреля, 2025, 00:53 — ИА Регнум. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков с МКС поздравили всех с Днём космонавтики, пожелали соотечественникам благополучия и радости от побед в космосе.

МКС

Поздравляя россиян, Алексей Овчинин отметил, что в РФ космос всегда был больше, чем профессия.

Иван Вагнер добавил, что в СССР после полета Юрия Гагарина стать космонавтами мечтали миллионы мальчишек и девчонок. Сегодня дети вновь проявляют всё больший интерес к космонавтике. Он подчеркнул, что Россия всегда славилась талантами, стала первой в космосе.

Кирилл Песков поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за труд, а всем пожелал благополучия и радости от новых побед в космосе.

Как сообщало ИА Регнум, VK подготовила серию образовательных и развлекательных активностей ко Дню космонавтики. Вместе с «ВКонтакте», «VK Видео», «Одноклассниками», «Дзеном», «Сферумом» и другими продуктами пользователи смогут узнать больше о космосе и познакомиться с космонавтами в режиме онлайн.

В мессенджере МАХ ко Дню космонавтики появился анимированный стикерпак с космонавтами «Роскосмоса». В наборе из 12 3D-стикеров есть, в частности, герой, которому снится «трава у дома» (по аналогии с известной песней группы «Земляне»), а также космонавт, забивающий 895-ю «звёздную» шайбу. Этот стикер отсылает к рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.