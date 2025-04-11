Москва, 12 апреля, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Новые санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против сотрудников медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT вызвали у них лишь смех. Об этом 11 апреля сообщила главный редактор международной медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян.

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Симоньян

«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путёвки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу!» — написала она в Telegram-канале.

Симоньян отметила, что попавшие под санкции журналисты своими глазами видят происходящее на Украине, а Зеленскому это не нравится.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля сразу несколько российских журналистов попали под санкции Киева. В частности, в перечень вошли военный корреспондент RT Мурад Газдиев, корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский, операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин, ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок. Санкции подразумевают лишение всех украинских госнаград, блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений.

Зеленский 5 февраля ввёл санкции в отношении трёх музеев Республики Крым и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Всего под ограничениями оказались 112 человек.