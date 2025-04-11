Вашингтон, 12 апреля, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США по Украине генерал Кит Келлог предложил план разделения Украины, сравнив его с разделением Берлина после Второй мировой войны. Своё мнение он представил The Times.

ИА Регнум Обзор западных СМИ по Украине

По его предложению, войска Великобритании, Франции и России разместятся в разных частях страны. Англо-французские войска — к западу от Днепра, включая Киев, а российские — в других регионах.

Келлог подчеркнул, что такое распределение войск не будет провокационным для Москвы и поможет стабилизировать регион.

Спецпредставитель также предположил, что российский лидер Владимир Путин может отклонить предложение о зонах контроля. При этом The Times отмечает, что инициатива генерала — это первая инициатива высокопоставленного американского чиновника, касающаяся демаркации по Днепру.

Как сообщало ИА Регнум, инициативу спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о том, что признание новых российских регионов станет быстрым способом достижения мира, раскритиковал Кит Келлог, заверив, что Украина никогда на это не согласится.

Уиткофф ранее предложил президенту США Дональду Трампу самый быстрый способ прекратить огонь на территории Украины — признание новых регионов (Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области).

Поздним вечером 11 апреля в Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и Уиткоффа. Беседа длилась более четырёх часов. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. Уиткофф поблагодарил российского лидера за уделённое время и передал ему послание Трампа. Президент РФ, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.

Ранее Путин не раз подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.