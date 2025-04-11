Киев, 12 апреля, 2025, 00:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский расширил санкционный список Украины, включив в него российских журналистов. Соответствующие указы 11 апреля опубликовала пресс-служба его офиса.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Так, под действие десятилетних санкций попали телеведущая Первого канала Арина Шарапова, ведущий НТВ Андрей Норкин, военные корреспонденты ВГТРК Николай Долгачёв, Сергей Зенин, Михаил Андроник, военный корреспондент RT Мурад Газдиев, корреспонденты RT Хассан Насср и Иван Полянский, операторы Александр Жуков, Михаил Кондаков, Сергей Дубровин, ассистенты операторов Николай Бочаров и Андрей Пелешок.

Кроме того, в санкционный перечень вошли сотрудники издания «Украина. ру» Константин Кеворкян, Рамиль Замдыханов, Татьяна Чугаенко и Игорь Гомольский, генеральный директор холдинга «Ньюс Медиа» (в него входят издания Life, Mash, SHOT, Super) Максим Иксанов, автор программы «Изолента» на радио Sputnik Трофим Татаренков, военкор, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Также ограничения коснулись популярного на Украине политолога Вадима Карасёва и бывшего генерального продюсера телеканала «112 Украина» Артёма Марчевского.

В указах Зеленского значатся и Международное гражданское движение «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия», Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», издание «Правда. Ру» и другие.

Санкции подразумевают лишение всех украинских госнаград, блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Зеленский ввёл в действие персональные санкции против бывшего президента Украины, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим). Речь идёт о 17 мерах, в том числе о запрете на приобретение в собственность земельных участков, ограничении торговых операций, полном прекращении предоставления электронных коммуникационных услуг.