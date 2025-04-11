Вашингтон, 12 апреля, 2025, 00:09 — ИА Регнум. В официальном аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в видео с речью российского хоккеиста Александра Овечкина, посвящённой побитому снайперскому рекорду, слово Russia (Россия) было добавлено в субтитры.

Иван Шилов ИА Регнум Как Овечкин победил Гретцки и заставил его вспомнить о русских корнях

Ранее слово «русские» было заменено на «следящие». Позднее это видео было удалено. Однако в новом опубликованном видео аккаунт вернул упоминание России в речи Овечкина.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился со счётом 1:4 в пользу ньюйоркцев.

Матч прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда. В ходе церемонии Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что без поддержки российских болельщиков и их любви было бы трудно добиться рекорда. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с рекордом.

Ранее официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе убрал упоминание о русских из субтитров к опубликованной речи Овечкина.