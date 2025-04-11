Вашингтон, 12 апреля, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Инициативу спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о том, что признание новых российских регионов станет быстрым способом достижения мира раскритиковал спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Об этом 11 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

ИА Регнум Новые регионы, ЛНР, ДНР, Запорожская обл, Херсонская обл

«На встрече с Трампом генерал Кит Келлог выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина… никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — написали в статье.

По данным издания, Уиткофф после встречи в США со спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым предложил Трампу самый быстрый способ прекратить огонь на территории Украины — признание новых регионов (Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области).

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 11 апреля в Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и Уиткоффа. Беседа длилась более четырёх часов. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. Уиткофф поблагодарил российского лидера за уделённое время и передал ему послание Трампа. Президент РФ, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.

Уиткофф после встречи с Путиным в Москве 13 марта, которая длилась около 3–4 часов и была позитивной, заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике сокращаются.

Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта на Украине, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.