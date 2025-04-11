Москва, 11 апреля, 2025, 23:39 — ИА Регнум. В матче 24-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своём поле уступил «Динамо» из Махачкалы. Игра завершилась со счётом 1:2.

Владимир Астапкович/РИА Новости

На 10-й минуте защитник «Спартака» Даниил Денисов забил гол в свои ворота, что и стало первым мячом в игре. На 16-й минуте Хуссем Мрезиг забил второй гол в ворота «Спартака».

На 68-й минуте Тео Бонгонда отметился голом в ворота «Динамо». Однако на 86-й минуте парагвайский форвард «Спартака» Хесус Медина не смог реализовать пенальти, попав в перекладину.

После этой игры «Спартак» набрал 47 очков и теперь делит второе место с «Зенитом», у которого также 47 очков. Однако у «Зенита» есть игра в запасе.

«Динамо» с 27 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Спартак» 19 апреля сыграет в гостях с «Акроном» из Тольятти. А «Динамо» в тот же день встретится с «Оренбургом».

Как сообщало ИА Регнум, московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

6 апреля московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых отличились полузащитники Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.

5 апреля «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 1:0 и оторвался от идущего на втором месте «Зенита» на пять очков.