Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Самолет, на котором спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл 11 апреля в Северную столицу России, вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Александр Гальперин/РИА Новости

По информации сервиса, рейс Gulfstream G650ER вылетел из Пулково в 22:59 мск.

Вечером 11 апреля спецпосланник встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Переговоры завершились поздним вечером 11 апреля. Они продлились почти 4,5 часа. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, начало встречи российского лидера и спецпосланника Трампа было деловым. Он допустил, что после этих переговоров может состояться телефонный разговор Путина с Трампом.

Стив Уиткофф в начале встречи с Владимиром Путиным поблагодарил его за уделённое время.