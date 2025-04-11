Москва, 11 апреля, 2025, 23:27 — ИА Регнум. За 30 минут силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над двумя российскими регионами 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

В Telegram-канале ведомства уточнили, что вражеские дроны были уничтожены в период с 22:00 до 22:30 мск. Девять беспилотников ВСУ сбили в небе над Ростовской областью, четыре — над территорией Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 11 апреля средства ПВО поразили на территории России 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 25 вражеских дронов сбили над Курской областью, пять — над Белгородской областью.

Мирный житель 11 апреля погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, трагедия произошла в селе Ольговка Кореневского района. Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека. Мирные граждане ехали проверить состояние своего дома.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что с указанного года в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали не менее 16,5 тыс. мирных граждан.