Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Состоявшиеся в Санкт-Петербурге переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом прошли продуктивно. Об этом 11 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные дискуссии со Стивеном Уиткоффом», — отметил Дмитриев в соцсети Х.

Переговоры проходили в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля в Кремле уточнили, что темой встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом были аспекты украинского урегулирования. Продолжительность разговора составила более четырёх часов.

Согласно заявлению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, начало беседы Путина и Уиткоффа было деловым. После этих переговоров может состояться телефонный разговор президентов России и США, добавил представитель Кремля. Песков также призвал не ждать прорывных результатов от встречи. Он отметил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.