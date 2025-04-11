Переговоры Путина с Уиткоффом прошли продуктивно — Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что встреча Путина с Уиткоффом прошла продуктивно
Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Состоявшиеся в Санкт-Петербурге переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом прошли продуктивно. Об этом 11 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные дискуссии со Стивеном Уиткоффом», — отметил Дмитриев в соцсети Х.
Переговоры проходили в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.
Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля в Кремле уточнили, что темой встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом были аспекты украинского урегулирования. Продолжительность разговора составила более четырёх часов.
Согласно заявлению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, начало беседы Путина и Уиткоффа было деловым. После этих переговоров может состояться телефонный разговор президентов России и США, добавил представитель Кремля. Песков также призвал не ждать прорывных результатов от встречи. Он отметил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.