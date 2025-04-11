Лондон, 11 апреля, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о провале переговоров между странами, входящими в «коалицию желающих», о предоставлении гарантий Украине в случае урегулирования конфликта, в том числе о возможном размещении войск западных стран на Украине. Ее мнение приводит британская газета Telegraph.

Ludovic Marin/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи на полях саммита «коалиции желающих»

По словам Каллас, прошедшие переговоры не повлияли на реализацию «застопорившихся» планов коалиции.

«Нет», — ответила глава дипломатии на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что «у разных лидеров разные мнения» и обсуждения всё еще идут.

По информации Telegraph, мнение Каллас опроверг британский министр обороны Джон Хили, заявив о «хорошем продвижении» планов «коалиции желающих».

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве «миротворцев». Она отметила, что речь может идти о мониторинговой, миротворческой, миссии сдерживания или же усиления.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.