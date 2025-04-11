* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 апреля, 2025, 23:00 — ИА Регнум. Уехавший из России актёр Анатолий Вайсман (Белый) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) присоединился к благотворительным концертам в Израиле с целью сбора средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 апреля сообщило издание «Абзац».

Владимир Вяткин/РИА Новости Анатолий Вайсман (Белый) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

На мероприятии артист будет читать стихи для зрителей. В Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) организаторы концерта пообещали посетителям яркие впечатления, которые «соединят в себе украинскую, израильскую и европейскую палитру цветов».

Однако пользователи соцсети в комментариях раскритиковали Белого, назвав его инициативу предательской. Также люди призвали отправить актёра на фронт.

Как сообщало ИА Регнум, актёра Анатолия Белого Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. По данным ведомства, он выступил против СВО, а также распространял фейки о российских властях, выступал на площадках, организованных иностранными структурами, собирал деньги на помощь ВСУ.

Артист в феврале 2025 года попытался добиться в суде снятия статуса иноагента. Во время заседания судья изучил записи на страницах актёра в соцсетях и его интервью многочисленным зарубежным СМИ и проектам, в которых он выступал против специальной военной операции. В итоге Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил его жалобу без удовлетворения.