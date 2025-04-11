Каир, 11 апреля, 2025, 22:54 — ИА Регнум. Российские власти не допустят размещения сил НАТО на территории Украины, поскольку это будет воспринято как угроза национальной безопасности РФ. В частности, в Одессе и Львове, как планируют европейские лидеры. Такое заключение сделал исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель на портале InfoBRICS.

Zuma/TASS Львов

Потеря Одессы, ключевого порта на Чёрном море, станет серьёзным ударом по украинской экономике и армии. Москва рассматривает Украину как «мягкое подбрюшье» и вступление сил альянса на территорию исключит любыми способами.

По мнению Аделя, планы Запада в отношении крупных украинских городов можно сравнить с интервенцией Антанты в годы Гражданской войны в России.

Эксперт также отметил, что стратегическая важность Одессы делает город «слишком важным, чтобы от него отказаться». Одесса является важным портом, а Львов — «воротами» Украины в Европу, заключил автор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность. Министр также заявил, что разговоры о вводе «миротворческого» контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».

Военные Вооружённых сил Франции составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения НАТО с Россией, написала 11 апреля местная газета Le Figaro.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства отметил, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения российской армии.