Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф обсуждали на встрече в Санкт-Петербурге аспекты украинского урегулирования. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Глава российского государства провёл встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — уточнил источник.

Переговоры проходили в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля встреча Путина и Уиткоффа продлилась более четырёх часов. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. В начале встречи Уиткофф поблагодарил Путина за уделённое время. Спецпосланник американского президента передал российскому лидеру послание Дональда Трампа, а Путин, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что начало беседы российского лидера и спецпосланника Трампа было деловым. Он допустил, что после этих переговоров может состояться телефонный разговор Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.