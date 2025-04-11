Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стивена Уиткоффа завершились в Санкт-Петербурге поздним вечером 11 апреля.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (слева)

По информации «Известий», обе делегации выехали из здания Президентской библиотеки, где проходила встреча.

Отмечается, что переговоры длились более четырёх часов. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта.

Как отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, начало встречи российского лидера и спецпосланника Трампа было деловым. Он допустил, что после этих переговоров может состояться телефонный разговор Путина с Трампом.

Уиткофф передал Путину послание Трампа, а российский лидер, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.

Стив Уиткофф в начале встречи с Владимиром Путиным поблагодарил его за уделённое время.