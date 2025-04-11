Вашингтон, 11 апреля, 2025, 22:20 — ИА Регнум. США готовы к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Vahid Salemi/AP/TASS Завод по обогащению урана в Исфахане

«В настоящее время наша стартовая позиция состоит в демонтаже иранской ядерной программы… Однако это не означает, что мы не сможем найти другие пути добиться компромисса между двумя странами», — приводит слова Уиткоффа газета The Wall Street Journal.

По словам спецпосланника главы Белого дома, «красная линия» администрации Трампа в отношениях с Ираном — не допустить создание этой страной ядерного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт прямые переговоры с Тегераном, есть надежда на сделку. Предстоящая 12 апреля встреча будет «почти на высшем уровне», добавил американский лидер.

Трамп 7 марта направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Американский президент уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путём дипломатии. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. После этого Трамп предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

Пезешкиан 5 апреля выступил с заявлением, что Иран готов к конструктивным переговорам с США на равных, но не потерпит давления. Уже на следующий день, 6 апреля, глава иранского МИД Аббас Аракчи отметил, что нет смысла вести прямые переговоры с Вашингтоном, так как американская сторона постоянно угрожает применением силы и выступает с противоречивыми заявлениями.