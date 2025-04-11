Вашингтон, 11 апреля, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Самый быстрый способ прекратить огонь на территории Украины связан со стратегией, которая приведёт к признанию новых регионов России, считает спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, передаёт Reuters.

Alex Brandon/AP/TASS Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

Соответствующее заявление Уиткофф, по данным агентства, сделал спустя два дня после встречи со спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

«Стив Уиткофф передал Трампу чёткое послание. Самым быстрым путём к достижению прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя регионами», — сообщило агентство со ссылкой на двух американских чиновников и пятерых человек, знакомых с ситуацией.

В публикации также отмечается, что встреча Уиткоффа и Трампа завершилась без принятия каких-либо решений по смене американской стратегии в отношении России.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 11 апреля в Петербурге завершились переговоры Путина и Уиткоффа. Беседа длилась более четырёх часов. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. Уиткофф поблагодарил российского лидера за уделённое время и передал ему послание Трампа. Президент РФ, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее 11 апреля заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года. Он отметил, что понимание этого есть и у администрации президента США.