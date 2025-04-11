СМИ: Уиткофф предложил Трампу способ быстрого прекращения огня на Украине
Reuters: Уиткофф после встречи с Дмитриевым назвал Трампу быстрый путь к миру
Вашингтон, 11 апреля, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Самый быстрый способ прекратить огонь на территории Украины связан со стратегией, которая приведёт к признанию новых регионов России, считает спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, передаёт Reuters.
Соответствующее заявление Уиткофф, по данным агентства, сделал спустя два дня после встречи со спецпредставителем президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
«Стив Уиткофф передал Трампу чёткое послание. Самым быстрым путём к достижению прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя регионами», — сообщило агентство со ссылкой на двух американских чиновников и пятерых человек, знакомых с ситуацией.
В публикации также отмечается, что встреча Уиткоффа и Трампа завершилась без принятия каких-либо решений по смене американской стратегии в отношении России.
Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 11 апреля в Петербурге завершились переговоры Путина и Уиткоффа. Беседа длилась более четырёх часов. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта. Уиткофф поблагодарил российского лидера за уделённое время и передал ему послание Трампа. Президент РФ, в свою очередь, озвучил через него вопросы Москвы, связанные с конфликтом.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее 11 апреля заявил, что Украина ни за что и никогда не сможет вернуться к границам 1991 года. Он отметил, что понимание этого есть и у администрации президента США.