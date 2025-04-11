Курск, 11 апреля, 2025, 21:39 — ИА Регнум. У здания драматического театра на Театральной площади в центре Курска 11 апреля установили арт-объект в виде фрагмента трубы.

Соцсети

Объект напоминает об операции «Поток», в рамках которой российские военные вышли в тыл ВСУ в Судже по газовой трубе.

Перед зданием театра на чёрном пьедестале установлен отпиленный фрагмент трубы длиной около 1 м и диаметром 144 см.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов опубликовал свой разговор с бойцами перед началом операции «Поток». Бойцы затем проползли 15 км по газовой магистрали в тыл противника. Алаудинов заявил, что эта операция войдёт не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России.

12 марта начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что операция «Поток» по проникновению российских военных по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в тыл украинских формирований под Суджей стала неожиданной для противника. Он подчеркнул, что действия штурмовых подразделений армии России привели к свёртыванию обороны ВСУ и ускорению наступления российских войск в Курской области.

13 марта участвовавшие в операции «Поток» бойцы спецназа «Ахмат» рассказали в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, что российские солдаты поддерживали друг друга при движении по трубе. Военные подбадривали сослуживцев шутками, разговорами и даже читали стихи собственного сочинения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 марта рассказал, что Владимир Путин пообщался с участниками операции «Поток».