Курск, 11 апреля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Мирный житель погиб при атаке дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области. Об этом 11 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сергей Аверин/РИА Новости

Трагедия произошла в селе Ольговка Кореневского района. Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека. Мирные граждане ехали проверить состояние своего дома.

«В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио главы региона также призвал граждан не возвращаться в приграничные районы Курской области до тех пор, пока там не станет безопасно.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных граждан, интенсифицировались. Так, ранее 11 апреля украинские формирования атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за минувшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибли восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, с указанного года в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали около 16,5 тыс. мирных граждан.