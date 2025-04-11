Лондон, 11 апреля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Запад продолжит поддерживать Украину, несмотря на переговоры России и США, сообщило 11 апреля агентство Reuters со ссылкой на глав минобороны Германии и Британии Бориса Писториуса и Джона Хили.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Россия должна понять, что Украина способна продолжать сражаться, и мы поддержим её. Украина может рассчитывать на нас», — заявил Писториус.

При этом в этот же день Писториус заявил, что Германия в ближайшее время не сможет поставить Украине военную помощь в виде дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, так как сама ожидает поставку.

Ранее 11 апреля британская газета Daily Mail сообщила, что Лондон выделил Киеву военную помощь в размере 450 млн фунтов стерлингов (585 млн долларов), в рамках которой будут предоставлены сотни тысяч беспилотников и военное оборудование.

9 апреля главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался на сокращение военной помощи от США. По его словам, если помощи от США не будет вовсе, Украине придётся «рассчитывать на собственные силы».

Российское руководство неоднократно заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.