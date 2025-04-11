Москва, 11 апреля, 2025, 21:10 — ИА Регнум. В феврале в сравнении с аналогичным периодом 2024 года общая смертность в России сократилась на 3,2%, а младенческая смертность — на 12,8%. Об этом 11 апреля сообщили ИА Регнум в пресс-службе Росстата.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В сравнении с показателями за январь общая и младенческая смертность в РФ сократились на 14,8% и 12,6% соответственно.

Темп естественной убыли населения в феврале по отношению к январю сократился на 16,5%, а в первые два месяца года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — на 8,3%.

«Снижение смертности в феврале отмечено в 55 субъектах России. Максимальное уменьшение — в Карачаево-Черкесской Республике (-16,9%), Вологодской области (-13,6%) и Республике Адыгея (-12,7%)», — отметил научный руководитель Института региональных проблем, член Общественного совета при Росстате Дмитрий Журавлёв.

Максимальное увеличение рождаемости в феврале в сравнении с аналогичным периодом 2024 года наблюдается в Магаданской области (+18,4%), Севастополе (+15,9%) и Псковской области (+8,5%).

В феврале число зарегистрированных в России браков выросло на 11,9% в сравнении с февралём 2024 года. В первые два месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 15%.

При этом, по данным за февраль, число разводов в сравнении с предшествующим месяцем сократилось на 23,9%, в сравнении с февралём 2024 года — на 33%. За первые два месяца года было зафиксировано на 26,8% разводов меньше, чем в тот же период 2024 года.

«Второй месяц подряд мы видим рекордно высокие показатели по количеству зарегистрированных браков в феврале начиная с 2022 года и одни из самых низких по числу разводов в феврале за последние пять лет. Намечается тренд на устойчивое развитие института семьи в России, и это — плоды демографической политики государства», — отметила директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий, член Общественного совета при Росстате Ольга Золотарёва.

Как передавало ИА Регнум, в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что показатель младенческой смертности в стране на данный момент — самый низкий за всю историю России и СССР. Он отметил, что большинство новорождённых подвергаются процедуре комплексного неонатального скрининга, при этом в последние два года обследования проводятся не на пять, как прежде, а на сорок патологий.

В феврале депутаты Госдумы предложили поощрять супругов, проживших в официальном браке не менее 30 лет. В документе предусмотрены выплаты в размере 30 тыс. рублей в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тыс. рублей — за 40‑летний брак и так далее вплоть до 70‑летия совместной жизни. Инициаторы законопроекта подчеркнули, что крепкие семейные союзы нужно поддерживать на государственном уровне.