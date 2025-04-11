Киев, 11 апреля, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 11 апреля пожаловался на дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО) и попросил у Запада ещё десять систем Patriot.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Вы знаете, что у Украины не хватает систем ПВО. Мы вынуждены перемещать имеющиеся у нас системы, чтобы предоставить хотя бы временную защиту разным городам», — написал Зеленский в Telegram-канале, добавив, что Киеву необходимы ещё десять систем Patriot.

9 апреля Зеленский заявил о готовности заплатить $30–50 млрд за новые поставки вооружения для ВСУ. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум предположил, что для покупки вооружения глава киевского режима собирается использовать деньги Европы.

Позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия в ближайшее время не сможет поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, так как сама ожидает поставку. При этом он уточнил: Берлин выделит Киеву дополнительную военную помощь в размере около 11 млрд евро до 2029 года.

Российское руководство неоднократно заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что помощь Киеву только истощает ресурсы стран, поддерживающих Украину.