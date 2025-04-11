Ереван, 11 апреля, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Суд в Армении оправдал 72-летнего пенсионера Альберта Арстамяна, метнувшего яблоко в премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил адвокат подсудимого Роман Ерицян в своих соцсетях.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Сегодня судья Арман Ованнисян не только оправдал Альберта Арстамяна, но и показал, что право на свободное мнение в Армении еще не умерло», — написал адвокат.

В беседе с журналистами «Sputnik Армения» мужчина признался, что для него оправдательный вердикт был неожиданностью. Также Арстамян заявил, что своими действиями выражал свой протест против политики Пашиняна и не сожалеет о содеянном.

По данным ряда СМИ, в августе 2024 года Альберт Арстамян бросил в сторону политика из окна высотного здания яблоко. Через несколько дней после инцидента пенсионера задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как передавало ИА Регнум, похожий инцидент происходил во Франции — тогда во время демонстрации в Париже один из протестующих осыпал мукой лидера оппозиционной партии «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона. В конце дня подозреваемого в нападении арестовали и поместили под стражу за «насилие в отношении лица, находившегося на государственной службе».