Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за уделённое время.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

Встреча Путина и Уиткоффа проходит в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, куда спецпосланник американского президента прибыл ранее 11 апреля.

Уиткофф, увидев президента РФ, поправил галстук, а затем приложил ладонь к груди. Затем они пожали друг другу руки.

«Господин президент, спасибо за уделённое время» — сказал Уиткофф, после чего политики проследовали на переговоры.

Как отметил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, начало встречи российского лидера и спецпосланника Трампа было деловым. Он уточнил, что разговор политиков продолжается уже более двух часов.

Пресс-секретарь российского лидера также допустил, что после этих переговоров может состояться телефонный разговор Путина с президентом США.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков рассказал, что на встрече в Петербурге будет обсуждаться тема Украины. Уиткофф передаст Путину послание Трампа, а российский лидер, в свою очередь, передаст через него озабоченности Москвы, связанные с данным конфликтом. Спикер Кремля добавил, что временных рамок у встречи нет, она будет длиться столько, сколько понадобится.

Кроме того, Песков призвал не ждать прорывных результатов от беседы политиков. Он отметил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.