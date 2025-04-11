Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом возможен, заявил 11 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Теоретически возможен», — сказал он.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин и Уиткофф начали двустороннюю встречу. Она проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге в закрытом режиме.

Песков рассказал, что на встрече будет обсуждаться тема Украины. Уиткофф передаст президенту России послание Трампа, а Путин, в свою очередь, передаст через него озабоченности Москвы, связанные с данным конфликтом. Пресс-секретарь президента отметил, что временных рамок у встречи нет и она будет длиться столько, сколько понадобится.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп ранее в 2025 году провели два телефонных разговора. 12 февраля главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и тему урегулирования ситуации на Украине. Президенты РФ и США согласились, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом Путин поддержал предложение американского коллеги о 30-дневном моратории Москвы и Киева на удары по объектам энергетики. При этом глава российского государства подчеркнул необходимость обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.