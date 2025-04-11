Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Начало встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом было деловым. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Начало встречи было деловым, это ведь рабочая встреча», — отметил он.

Песков уточнил, что разговор политиков, продлившийся уже два часа, всё ещё продолжается.

Пресс-секретарь российского лидера также допустил, что вечером может состояться телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков рассказал, что на встрече будет обсуждаться тема Украины. Уиткофф передаст Путину послание Трампа, а российский лидер, в свою очередь, передаст через него озабоченности Москвы, связанные с данным конфликтом. Временных рамок у встречи нет, она будет длиться столько, сколько понадобится, отметил спикер Кремля.

Песков также призвал не ждать прорывных результатов от встречи. Он отметил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.