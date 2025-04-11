Москва, 11 апреля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году до 4,3%. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства 11 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В феврале служба оценила рост ВВП в 2024 году в 4,1%.

Пересмотр вызван уточнением данных об индексе физического объёма валовой добавленной стоимости отрасли «строительство» и уточнением данных о налогах на продукты, отметили в Росстате.

В IV квартале 2024 года рост ВВП к тому же периоду 2023 года составил 4,5%. Аналогичные показатели в отношение первых трёх кварталов 2024 года составляют 5,4%, 4,3% и 3,3% соответственно.

Объём ВВП за 2024 год составил в текущих ценах 201 трлн 152,1 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП по отношению к среднегодовым ценам 2023 года составил 109,3%.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент Владимир Путин отметил, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность, а страна стала четвёртой экономикой мира по паритету покупательной способности (вслед за Китаем, США и Индией), оставив позади Германию и Японию.

Также в марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика второй год подряд растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. Мишустин отметил, что рост российской экономики в этот период превысил рост европейской в шесть раз.