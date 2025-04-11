Вашингтон, 11 апреля, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по сделке с США. Об этом 11 апреля сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«В пятницу украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров о сделке, которая позволила бы Соединённым Штатам получить значительную долю в природных ресурсах Украины», — сказано в публикации.

По этим данным, переговоры продлятся два дня и будут носить технический характер. При этом участие высокопоставленных лиц во встрече не ожидается. Отмечается, что делегацию Украины представляет заместитель министра экономики страны Тарас Качка, в неё также входят представители министерства юстиции.

Встречу украинской и американской сторон 10 апреля анонсировала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее глава киевского режима отказывался заключать с США сделку по ресурсам дважды: во время визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев, а также во время посещения Белого дома, где он спровоцировал перепалку с президентом США Дональдом Трампом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом отметила: Вашингтон даже не скрывает, что использует главу киевского режима для заключения сделки по полезным ископаемым.