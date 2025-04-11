Тбилиси, 11 апреля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Введение британскими властями персональных санкций в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур республики говорит о плачевном положении Соединённого Королевства. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

10 апреля правительство Великобритании сообщило о внесении в санкционный лист Габиташвили, а также первого замглавы МВД Грузии Шалвы Бедоидзе, главы Специальной следственной службы Карло Кацитадзе и замглавы департамента по особым заданиям МВД Грузии Мирзы Кезевадзе.

«Сегодня страна, которая является носителем богатых традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением. Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания. Мы можем лишь выразить сожаление в связи со всем этим», — прокомментировал Кобахидзе эти санкции.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Вашингтон ввёл визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии».

Через несколько дней власти Британии также ввели санкции против пяти грузинских чиновников. В это число вошли глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, его заместитель Александр Дарахвелидзе, начальник полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, глава грузинского спецназа Звияд Харазишвили, а также его заместитель Милери Лагазаури.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе 20 января заявил, что западные страны начали вводить санкционные меры в отношении Грузии после отказа властей республики открыть «второй фронт» против России. Он добавил, что на Западе сочли неприсоединение Грузии к антироссийским санкциям преступлением, хотя введение таких мер разрушило бы экономику республики и погубило бы её народ.