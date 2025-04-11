Нижний Новгород, 11 апреля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Гендиректор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов объяснил причину расторжения контракта с главным тренером Игорем Ларионовым спортивными результатами. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат».

Сергей Гунеев/РИА Новости Бывший главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов

«Причины расторжения? Исключительно спортивный результат. Условия расторжения стандартные, как у любого тренера КХЛ. Встретились с высшим руководством, обсудили, выслушали друг друга. Стандартные вещи, пожали друг другу руки и разошлись», — цитирует издание Харламова.

Кто займет место главного тренера, пока неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля 2025 года «Торпедо» расторг контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым. Тогда клуб отметил, что по итогам завершившегося сезона команде не удалось достичь поставленных целей, что и стало поводом для принятия решения. В настоящее время «Торпедо» планирует переехать на новую арену.

По словам Харламова, решение о прекращении сотрудничества «было взвешенным и непростым, оно было обоюдным». Он также подчеркнул, что руководство клуба с глубоким уважением относится к тому пути, который команда прошла вместе с Ларионовым.