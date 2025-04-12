Москва, 12 апреля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Украина демонстрирует акт слабости и бессилия, объявляя в розыск российского космонавта, так как у Киева нет никакой космонавтики. Об этом в субботу, 12 апреля, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости/Алексей Филиппов Алексей Зубрицкий

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) объявили в розыск российского космонавта Алексея Зубрицкого, прибывшего накануне на Международную космическую станцию (МКС). Согласно публикации, в марте этого года украинский суд заочно осудил Зубрицкого на 15 лет, включив его в так называемый список «предателей» и «дезертиров», а также конфисковав его имущество.

«Украинцы это делают по одной причине — нет у них никакой космонавтики. И не могут украинские дети мечтать о космосе, открытиях, МКС, потому что их страна, их политики прямо сейчас создали им будущее, где работник низшего уровня в Польше — недостижимая мечта, из-за закрытых границ и беспредела ТЦК»,— сообщил политолог.

По словам эксперта, единственный шанс для украинца стать космонавтом — стать частью России. Этого простого и банального понимания и боится украинская власть как огня, поделился мнением специалист.

«Быть с Россией, значит летать в космос, быть с Украиной — значит умереть за амбиции главы киевского режима Владимира Зеленского. Этот факт пугает украинскую власть, ведь чем больше людей станут это понимать, тем больше вероятность, что они взбунтуются против заигравшегося Зеленского, продающего страну Западу», — заявил Ляховецкий.

Политолог назвал заведённое украинцами уголовное дело против российского космонавта актом слабости и бессилия. Собеседник агентства объяснил это тем, что киевскому режиму просто нечего противопоставить реальности.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля «Союз МС-27» доставил российских космонавтов Алексея Зубрицкого и Сергея Рыжикова, а также американского астронавта Джонатана Кима на МКС. Пилотируемый корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», украшенной символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажу предстоит провести на орбите 245 суток, совершить два выхода в открытый космос, встретить грузовые корабли «Прогресс МС-31» и «Прогресс МС-32», а также провести ряд научно-прикладных исследований.