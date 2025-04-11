Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф начали двустороннюю встречу. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

Переговоры проходят в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.

«Глава Российского государства проводит встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в закрытом режиме.

Песков также рассказал, что на встрече будет обсуждаться тема Украины. Уиткофф передаст президенту России послание Дональда Трампа, а Путин, в свою очередь, передаст через него озабоченности Москвы, связанные с данным конфликтом.

Пресс-секретарь президента отметил, что временных рамок у встречи нет и она будет длиться столько, сколько понадобится. Кроме того, Песков также призвал не ждать прорывных результатов от этой встречи.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом Путин поддержал предложение американского коллеги о 30-дневном моратории Москвы и Киева на удары по объектам энергетики. При этом глава российского государства подчеркнул необходимость обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.