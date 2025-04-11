Владимир, 11 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Пилоты самолёта авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили неопознанный летающий объект (НЛО), пролетая над Владимирской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нина Зотина/РИА Новости

«В 61 км юго-восточнее города Владимира экипаж рейса доложил о наблюдении белого шара-зонда слева по курсу полёта на удалении 20 км выше высоты полёта», — указано в публикации.

Уточняется, что о произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны. При этом на полёт событие никак не повлияло.

23 марта портал Ufosightingsdaily.com сообщил, что военный самолёт США в небе над Флоридой столкнулся с несколькими НЛО, которые его окружили. Пилот борта рассказал, что увидел несколько ярко светящихся шаров, из-за которых в системе связи появились значительные помехи. Согласно записи разговора, вокруг самолёта также появилось странное свечение.

А 17 марта аэропорт турецкого города Газиантепа временно прекратил вылет и приём самолётов из-за светящегося НЛО. Отмечается, что радары не смогли определить, что это за объект, но эксперты полагают, что это мог быть беспилотник. Спустя время воздушная гавань возобновила работу.