Москва, 11 апреля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на рыбный промысел в акватории, сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на Росрыболовство.

Артур Лебедев/РИА Новости

Вице-премьер Виталий Савельев 11 апреля провёл заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Он сообщил, что специалисты МЧС продолжают очищать дно Чёрного моря от мазута. К этому моменту на пляжах Анапы и Темрюкского района обследовано около 3,6 тыс. кв. м дна, собрано более 228 т нефтесодержащих отходов.

Для утилизации мазута из затонувших фрагментов танкеров Минтранс РФ организовал подготовительную работу по установке коффердамов. На данном этап ведётся разработка проектной документации по их производству и установке.

По информации от Росрыболовства, ситуация с биоресурсами в Чёрном море остаётся стабильно положительной. Негативного воздействия на рыбный промысел от разлива мазута не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб. Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.