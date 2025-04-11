Астана, 11 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Суд в Казахстане приговорил блогера Темирлана Енсебека к пяти годам лишения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе городского суда Алма-Аты.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определённой деятельностью», — приводит слова источника ТАСС.

Скандальный трек «Йоу, орыстар» (перевод с казахского: «Йоу, русские») был опубликован в паблике Енсебека. Из материалов суда следует, что текст песни содержит нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей русского этноса.

В пресс-службе инстанции добавили, что такие действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа. Суд запретил обвиняемому вести журналистскую, правозащитную и политическую деятельности, а также участвовать в мирных собраниях. При этом сам блогер свою вину не признал, его защита попросила закрыть дело.

Как передавало ИА Регнум, о задержании блогера и начале судебного расследования стало известно 21 января. Тогда сообщалось, что нецензурная песня или её фрагменты были опубликованы на площадках TikTok, YouTube и «ВКонтакте». Администрациям всех площадок ведомством были направлены обращения с просьбой удалить трек.