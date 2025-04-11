Киев, 11 апреля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Визит президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы будет означать завершение украинского конфликта. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В Москву 9 мая приезжает председатель КНР Си Цзиньпин, это очень важно. Если туда приедет ещё президент Трамп, то это будет говорить о том, что украинский конфликт закончился», — отметил он в беседе с YouTube-каналом Politeka.

При этом Стариков выразил уверенность, что такое развитие событий действительно возможно. По его словам, эта информация подтверждается разведпризнаками и со стороны России, и со стороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, помимо Си Цзиньпина, в Москву на День Победы намерены приехать также президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие мировые лидеры.

В конце февраля Трамп заявил, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил об отсутствии договорённостей о визите американского лидера на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.