Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) стабильная, заметна положительная динамика. Об этом 11 апреля сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Выполняются задачи в зоне специальной военной операции. Ситуация такая же стабильная, идет динамика положительная», — сказал Дюмин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Помощник российского лидера подчеркнул, что приоритетом для России остается выполнение задач СВО.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю ВС РФ освободили четыре населенных пункта в трех регионах — в Курской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также с начала года под контроль России перешли более 330 кв. км территории и 18 населённых пунктов на изюмском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы в ходе спецоперации показывают себя наилучшим образом, исполняя свой долг на СВО.

Ранее российский лидер заявил, что именно бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для диалога по мирному урегулированию кризиса на Украине.